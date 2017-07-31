Цуренко вышла во 2-й круг турнира в Стэнфорде и может сыграть с Шараповой

Украинская теннисистка Леся Цуренко, получившая от организаторов седьмой номер посева, вышла во второй круг турнира в Стэнфорде, в двух сетах обыграв испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 12 минут. Цуренко три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. На счету Арруабаррены два брейка и три ошибки на подаче.

За выход в четвертьфинал Цуренко сыграет с победительницей матча Мария Шарапова (Россия, WC) — Дженнифер Брэйди (США).