Бхамбри вышел во второй круг на турнире в Вашингтоне на отказе Козлова

Индийский теннисист Юки Бхамбри, начинавший турнир в Вашингтоне с квалификации, вышел во второй круг. Его соперник, Стефан Козлов из США, отказался от продолжения борьбы во втором сете при счете 7:5, 2:0 в пользу Бхамбри. За 1 час 7 минут, проведенных на корте, Бхамбри реализовал четыре из шести брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. На счету Козлова один эйс, семь ошибок на подаче и два брейка. За выход в третий круг Бхамбри сыграет с шестой ракеткой турнира, французом Гаэлем Монфисом.

В другом матче француз Николя Маю взял верх над итальянцем Томасом Фаббьяно со счётом 6:1, 7:6 (7:3). За выход в третий круг Маю сыграет с третьим сеяным канадцем Милошем Раоничем.

Американец Томми Пол (WC) вышел во второй круг на отказе норвежца Каспера Рууда при счете 3:6, 7:5, 3:0 в пользу Пола. Следующим соперником Пола станет седьмой сеяный, француз Люка Пуи.