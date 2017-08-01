Вихлянцева выиграла у Лао в Стэнфорде и во втором круге сыграет с Конюх

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Стэнфорде, в двух сетах обыграв американку Дэниэллу Лао со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 38 минут. На счету россиянки три эйса, она не допустила двойных ошибок, в то время как у представительницы США таких ошибок было четыре.



За выход в четвертьфинал Вихлянцева поспорит с хорваткой Аной Конюх, пробившаяся во второй круг после отказа Марины Эракович из Новой Зеландии от борьбы по ходу второго сета. Эта встреча состоится 2 августа в 19:00 мск.