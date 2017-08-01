Шарапова: хочу просто всех обнять

Россиянка Мария Шарапова (WC) прокомментировала победу над американкой Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Стэфнорде со счётом 6:1, 4:6, 6:0.

«Сейчас я просто хочу всех обнять. Спасибо, что вы были здесь. Это мой первый матч в США за долгое время. Для меня здесь всё родное», — сказала Шарапова в интервью на корте.

Во втором круге Мария сыграет с украинкой Лесей Цуренко (7).

Напомним, Шарапова вернулась в тур в апреле после окончания дисквалификации за употребление мельдония. Из-за надрыва мышцы, полученного в матче второго круга турнира в Риме в середине мая, она была вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года.