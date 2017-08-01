Кравчук выиграл всего один гейм у Сантиллана на старте турнира в Лос-Кабосе

Россиянин Константин Кравчук завершил свои выступления на турнире в Лос-Кабосе (Мексика) в одиночном разряде. В матче первого круга он смог взять лишь один гейм у представителя Австралии Акиры Сантиллана, уступив 0:6, 1:6.

Поединок длился всего 36 минут. 20-летний Сантиллан подал 4 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. 32-летний Кравчук ни разу не подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и упустил 1 брейк-пойнт.

Соперником Сантиллана по второму кругу будет первый сеяный чех Томаш Бердых.