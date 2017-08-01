Шарапова: самое важное, что я продолжаю играть

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над американкой Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Стэнфорде со счётом 6:1, 4:6, 6:0.

«Я столкнулась сразу со многими вещами: я давно не выступала, а соперница демонстрировала прекрасную игру. Она проводит потрясающий год. Кажется, мне всё время противостоят соперницы, которые здорово начали сезон. Но самое важное, что я продолжаю играть. Если именно я выигрываю последний розыгрыш, то получаю возможность провести ещё один матч. Чем больше я буду играть, тем сильнее буду становиться. Такова моя цель.

Во втором сете у меня случился спад, но так бывает. Ты заканчиваешь сет и думаешь, что победа в кармане, но тут соперница начинает выполнять великолепные удары навылет и мощно подавать. Мне нужно было действовать внимательно», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.