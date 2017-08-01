Цуренко: самым сложным сегодня было просто выполнять удары хоть как-нибудь

Украинка Леся Цуренко поделилась впечатлениями после победы на старте турнира в Стэнфорде над испанкой Ларой Арруабарреной со счётом 6:3, 6:3. Следующей соперницей уроженки Владимирца будет россиянка Мария Шарапова.

«Я нервничала, ведь это был мой первый матч на харде. На тренировках ощущения не такие, ведь в игре соперница старается максимально усложнить тебе жизнь, так что приходится принимать разнообразные удары. Самым сложным сегодня было просто выполнять удары хоть как-нибудь. Зато я осталась довольна своей подачей», — цитирует Цуренко официальный сайт тура.