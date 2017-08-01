Дей: очевидно, что Мугуруса — это невероятная теннисистка

Американская теннисистка Кейла Дей поделилась ожиданиями от встречи с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой во втором круге турнира в Стэнфорде. На старте соревнований 17-летняя американка обыграла японку Мисаки Дои со счётом 6:4, 6:2.

«Очевидно, что Мугуруса — это невероятная теннисистка. Она выступает просто прекрасно. Я с нетерпением жду нашей новой встречи. Мне очень нравятся местные корты и город в целом», — приводит слова Дей официальный сайт тура.