С. Уильямс: справиться с бедностью и сексизмом сложнее, чем побить рекорды ТБШ

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс выступила за равную оплату труда для мужчин и женщин всех рас.

«Чернокожие женщины зарабатывают меньше мужчин на 37%. Другими словами, на каждый доллар, который получает мужчина, женщина получит лишь 63 цента. Я заработала больше, чем могла представить, но я прекрасно понимаю проблемы, с которыми могла столкнуться, если бы не занималась теннисом.

Справиться с бедностью, дискриминацией и сексизмом гораздо сложнее, чем побить рекорды на турнирах «Большого шлема», — цитирует Уильямс Fortune.