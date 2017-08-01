Маннарино вышел во второй круг турнира в Лос-Кабосе

Французский теннисист Адриан Маннарино (7) вышел во второй круг турнира в Лос-Кабосе, в двух сетах обыграв представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Адриан дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе Маннарино поспорит с победителем матча Тацума Ито (Япония) — Бьорн Фрэтэнджело (США).