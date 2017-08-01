Гиббз победила чемпионку юниорского Уимблдона-2017 на старте турнира в Стэнфорде

Американка Николь Гиббз вышла во второй круг турнира в Стэнфорде, в трёх партиях одолев свою соотечественницу, чемпионку юниорского Уимблдона-2017 Клэр Лю (WC) со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. Николь 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Гиббз поспорит с победительницей противостояния Коко Вандевеге (США, 6) — Айла Томлянович (Хорватия, SR)