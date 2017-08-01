Соболенко: я пыталась играть агрессивно, может, именно поэтому и победила

Представительница Беларуси Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы в первом круге турнира в Вашингтоне над американкой Лорен Дэвис со счётом 7:5, 6:3.

«Я очень рада победе. По ходу матча я была сосредоточена на своей игре и старалась действовать как можно лучше. Это моя первая победа на уровне WTA. Я чувствую, что могу делать на корте всё, так что постараюсь удержать это ощущение на протяжении всего турнира. Я пыталась играть агрессивно, может, именно поэтому и победила», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.