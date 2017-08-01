Победы Медведева, Янга и Пола — в обзоре матчей 1-го круга турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, одержав волевую победу над американцем Райлли Опелкой со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (8:6).

Американец Дональд Янг на старте соревнований обыграл своего соотечественника Тима Смычека (WC) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Ещё один представитель США Томми Пол (WC) вышел во второй круг на отказе норвежца Каспера Рууда при счёте 3:6, 7:5, 3:0 в пользу Пола.

Видеообзор матчей первого круга соревнований в Вашингтоне доступен на «Чемпионате».