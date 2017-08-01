Дель Потро: мне всё равно, на каком я месте в рейтинге. Я просто хочу играть

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро перед стартом на турнире в Вашингтоне признался, что не обращает особого внимания на свой рейтинг и просто рад играть в теннис.

«Мне всё равно, какова моя позиция в рейтинге: 30-я или 50-я. Я просто хочу играть в теннис. Конечно, однажды мне хотелось бы подняться на вершину, но я понимаю, как это сложно. Я всё ещё играю в теннис и люблю то, что делаю. Я очень этому рад.

Мне нравится выступать в Вашингтоне. Я всегда демонстрирую хороший теннис в США. Это особенный турнир для меня, потому что здесь меня всегда поддерживает много аргентинских болельщиков. Американцам тоже нравится моя игра. Этот турнир почти как «Мастерс-1000». Уверен, что соревнования будут увлекательными для зрителей и игроков.

Я рад, что играю в одну эру с ребятами из «Большой четвёрки». Это просто удивительные теннисисты», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.