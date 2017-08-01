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Хаас: с нетерпением жду своего последнего участия в турнире в Кицбюэле

1 августа 2017, вторник. 11:01. Теннис

Немецкий теннисист Томми Хаас поделился ожиданиями от турнира в Кицбюэле. В первом круге он сыграет со своим соотечественником Яном-Леннардом Штруффом. Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований поспорит с представителем Бразилии Томасом Беллуччи.

«Я очень рад вернуться в Кицбюэль. Это настоящий альпийский рай. Я всегда с радостью приезжаю сюда. С нетерпением жду своего последнего участия в этом турнире. Надеюсь, я смогу сыграть успешно», — приводит слова Хааса официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Томми Хаас
Новости. Теннис
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