Коккинакис: Тиафо на два года младше меня, но провёл гораздо больше матчей

Австралиец Танаси Коккинакис поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Лос-Кабосе над американцем Фрэнсисом Тиафо со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (12:10).

«Это было нелегко. Матч прошёл в упорной борьбе. У нас обоих были шансы на победу в каждом сете. У меня были брейк-пойнты, но во второй партии у Фрэнсиса был шанс получше. У него был сетбол на подаче, но я сумел провести прекрасный розыгрыш. Так что матч получился равным.

Сейчас каждый матч после перерыва очень важен для меня, а победа, не важно, уверенная или нет, — это большой успех. Чем больше я буду играть, тем комфортнее буду чувствовать себя на корте.

Тиафо — отличный теннисист. Он на два года младше меня, но провёл гораздо больше матчей. По теннисным годам я чувствую себя моложе. Фрэнсис — восьмая ракетка турнира и занимает место в седьмом десятке рейтинга ATP. Я понимал, что легко мне не будет», — цитирует Коккинакиса официальный сайт тура.