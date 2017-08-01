Мугуруса: никакого танца с Федерером на чемпионском балу не было

Испанка Гарбинье Мугуруса призналась, что так и не смогла потанцевать со швейцарцем Роджером Федерером на чемпионском балу Уимблдона, а также оценила своё нынешнее состояние после второй победы на турнире «Большого шлема».

«Дело было так. Я была очень рада возможности потанцевать, но там всё оказалось гораздо серьёзнее, чем я думала. Британцы такие серьёзные. Всё было идеально, очень красиво, но не было ритма, музыки не было. Как я должна танцевать, если нет музыки? Так что никакого танца не было. Хотя я с нетерпением этого ждала.

Конечно, я приехала в Стэнфорд, чтобы победить. Все турниры перед соревнованиями «Большого шлема» имеют значение, так как показывают уровень твоей готовности.

После Уимблдона я расслаблялась и делала не так много сумасшедших вещей, потому что была занята. При этом я смогла хорошо отдохнуть и провести время со своей семьёй, а также сходила на пляж.

Я очень рано вернулась к тренировкам. Не хотела долго ждать, потому что хорошо себя чувствовала и хотела продолжать работать перед турниром в Стэнфорде.

Победа на «Ролан Гаррос» была более шокирующей и эмоциональной. Первый титул на турнире «Большого шлема» всегда вызывает бурю эмоций. После той победы мне было тяжело выигрывать каждую неделю. Я знаю, что сейчас мне опять будет нелегко. Но я не переживаю, потому что это нормально. Я буду меньше расстраиваться. Я буду продолжать работать и не ждать, что смогу играть так же, как две недели на Уимблдоне, до конца года. Это нелегко.

Теперь все спрашивают: «Кто будет новым лицом тура? Считаю ли я себя таковой?» Сейчас победы одерживают разные игроки, так что никто не знает, как всё будет складываться. У нас новая первая ракетка мира, но кажется, что если другие сыграют хорошо, то ситуация может измениться. Я не вижу, кто бы мог стать «новым лицом». В туре разнообразие, и это хорошо. Рано или поздно появится новое лицо в женском теннисе, но сейчас вариантов много», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.