Квитова: рада, что восстановилась и могу насладиться оставшейся частью сезона

Чешка Петра Квитова оценила своё состояние перед стартом на турнире в Стэнфорде. Уроженка Биловца в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос — 2017», где уступила во втором круге. На Уимблдоне-2017 Квитова также дошла до второго круга.

«Я очень хотела сыграть на Уимблдоне и наконец попала на турнир, однако чувствовала себя не лучшим образом в физическом и психологическом плане. Рада, что сейчас наконец я полностью восстановилась и могу насладиться оставшейся частью сезона.

В США очень далеко добираться, поэтому раньше я не была готова к этому психологически. Я предпочитала стартовать в Торонто или Монреале. А теперь сыграю на пяти турнирах подряд. Это даже звучит странно. Мне было легко принять решение сыграть в Стэнфорде. Я полгода не выступала и хотела провести как можно больше матчей. На Уимблдоне я задержалась ненадолго, поэтому обратилась за «уайлд-кард». Очень приятно, что ответ был положительным. Я рада впервые находиться здесь.

Я уже чувствую себя нормально. Раньше люди смотрели на меня и не знали, что думать и как говорить со мной. Сейчас же всё нормализовалось», — цитирует Квитову официальный сайт тура.