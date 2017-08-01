Отец Весниной: Лена — пример универсала, у которых результаты позже приходят

Заслуженный тренер России, отец олимпийской чемпионки Елены Весниной Сергей Веснин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову рассказал, почему, по его мнению, дочери удаётся уже продолжительное время демонстрировать высокий уровень тенниса и даже прибавлять. 1 августа Елена празднует свой 31-й день рождения.

«Вы знаете, когда она была маленькой, играла на всероссийском турнире «Олимпийские надежды», до 12 лет. Он проводится давно, ещё с советских времён, и там детей тестируют специалисты, спортивные врачи, психологи. Она заняла там 6-е место, и у неё было заключение, что способность её нервной системы такая, что она как бы всегда себя сохраняет. То есть в детстве она не выкладывалась на сто процентов, как бы себя берегла. И всё это затем сказалось в более позднем возрасте. К тому же она не тренировалась, как другие девочки, по две-три тренировки в день и по много часов. Она ходила в школу, и у неё была одна тренировка. Мы её старались делать трёхчасовой, чтобы набрать объём. Но всё равно она столько не играла, как другие, столько организм свой не изнашивала.



Ну и конечно же, стиль игры у неё больше подходит к универсальному, а этот стиль более сложный в теннисе. Есть дети, которые просто держат мяч и хорошо двигаются, и они, конечно же, на первых порах в лидерах. Ну а универсалы открываются позднее – те, которые любят ходить к сетке, у которых игра более острая и более сложная. Такая игра оттачивается в более позднем возрасте. Взять Патрика Рафтера, который по юниорам в Австралии не входил даже в десятку, а потом выиграл два «шлема» и стал первой ракеткой мира. Лена, конечно, не первая в одиночке, но это как раз пример универсала, у которых результаты позже приходят», — сказал Веснин.

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