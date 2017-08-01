Себальос вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, отыграв четыре матчбола

Аргентинский теннисист Орасио Себальос (8) пробился во второй круг турнира в Кицбюэле, в трёх партиях одолев представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 2:6, 7:6 (13:11), 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты. Орасио 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка. Во втором сете Орасио отыграл четыре матчбола.

За выход в четвертьфинал Себальос поспорит с победителем матча Ренсо Оливо (Аргентина) — Тьяго Монтейро (Бразилия, LL).