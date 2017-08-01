Кольшрайбер одолел Багниса в первом круге турнира в Кицбюэле

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер пробился во второй круг турнира в Кицбюэле, в трёх партиях одолев представителя Аргентины Факундо Багниса (Q) со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Уроженец Аугсбурга 10 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Факундо 121 эйс, 8 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кольшрайбер поспорит с победителем противостояния Иржи Веселы (Чехия, 7) — Янник Ханфман (Германия, SE).