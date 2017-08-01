Веселы победил Ханфмана и сыграет с Кольшрайбером на турнире в Кицбюэле

Чешский теннисист Иржи Веселы (7) пробился во второй круг турнира в Кицбюэле (Австрия), в двух партиях одолев представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. Уроженец Пршибрама трижды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Ханфмана 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Кицбюэле Веселы поспорит с ещё одним представителем Германии — Филиппом Кольшрайбером.