Оливо вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, одолев Монтейро

Аргентинец Ренсо Оливо в первом круге турнира в Кицбюэле переиграл бразильского лаки-лузера Тьяго Монтейро со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 25-летний уроженец Росарио, занимающий 118-е место в рейтинге АТР, исполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 12 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Тьяго исполнил 2 подачи навылет при 6 двойных.

За выход в четвертьфинал Оливо поспорит со своим соотечественником Орасио Себальосом (8), ранее переигравшим бразильца Рожериу Дутру да Силву.