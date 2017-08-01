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Хаас не вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, проиграв Штруффу

1 августа 2017, вторник. 18:49 Теннис

Немец Томми Хаас (WC) в первом круге турнира в Кицбюэле уступил своему соотечественнику Ян-Леннарду Штруффу (6) со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. 39-летний уроженец Гамбурга, занимающий 248-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, отыграл 6 брейк-пойнтов из 7 и не сделал ни брейка. Ян-Леннард сделал 12 эйсов при 4 двойных.

Следующим оппонентом 27-летнего Штруффа, который является 53-й ракеткой мира, станет бразилец Томас Беллуччи, ранее одолевший украинца Александра Долгополова.

Кицбюэль 2017. 1-й круг
01 августа 2017 года, вторник. 16:15 МСК
Ян-Леннард
Штруфф
Томми
Хаас
6:3 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Томми Хаас
Новости. Теннис
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