Санчес-Викарио: если бы каждый был похож на Надаля, Испания стала бы лучше

Экс-седьмая ракетка мира испанец Эмилио Санчес-Викарио выразил восхищение характером своего соотечественника Рафаэля Надаля.

«Рафа всё время пытается стать лучшей версией самого себя, выжимает из себя максимум. Если бы каждый из нас был больше похож на Рафу в плане самосовершенствования, то мы были бы лучше, как общество, как страна.

При этом он остаётся потрясающе скромным парнем. Он одинаково общается со всеми: с детьми, взрослыми, пожилыми. Поэтому и его все любят", — приводит слова Санчеса-Викарио El Espanol.