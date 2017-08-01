Россиянка Екатерина Макарова (7) в первом круге турнира в Вашингтоне сыграет с американкой Джейми Лоб (Q). Поединок начнётся в 21:00 по московскому времени. Ранее соперницы между собой не играли. На данный момент 29-летняя Екатерина располагается на 58-й позицией в рейтинге WТА, а 22-летняя представительница США, является 156-й ракеткой мира.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Лоб на турнире в Вашингтоне.

За выход в четвертьфинал победительница этой встречи поспорит либо с пуэрториканкой Моникой Пуиг, либо с американкой Луизой Чирико (Q).