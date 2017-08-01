Пуиг вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, где может сыграть с Макаровой

Пуэрториканка Моника Пуиг в первом круге турнира в Вашингтоне сломила сопротивление американки Луизы Чирико (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. 23-летняя олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, занимающая 67-е место в рейтинге WТА, 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6 и проиграла 3 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Пуиг поспорит либо с россиянкой Екатериной Макаровой (7), либо с американкой Джейми Лоб (Q).