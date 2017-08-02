Тим вышел в третий круг в Вашингтоне

Австриец Доминик Тим, посеянный на турнире в Вашингтоне под первым номером, вышел в третий круг соревнований, обыграв швейцарца Генри Лааксонена — 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 63 минуты. На счету Тима 8 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Лааксонен подал навылет 3 раза, совершил 2 двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

За место в четвертьфинале Доминик поспорит либо с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (15), либо с победителем пары Малек Жазири (Тунис) — Алессандро Бега (Италия, Q).