Дель Потро может сыграть с Нисикори в третьем круге в Вашингтоне

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (13) вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. Во втором раунде он в двух сетах обыграл теннисиста из Словакии Лукаша Лацко со счётом 7:5, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 25 минут. На счету 28-летнего дель Потро 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. 29-летний Лацко подал навылет 7 раз, допустил 6 двойных ошибок и использовал 2 брейковых шанса из 3.

В третьем раунде дель Потро сыграет с победителем пары Дональд Янг (США) — Кей Нисикори (Япония, 2).