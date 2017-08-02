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Вердаско одолел Эскобедо, отыграв матчболы, Карлович уступил Алису в Лос-Кабосе

2 августа 2017, среда. 08:03 Теннис

На турнире в Лос-Кабосе (Мексика) состоялся ряд матчей первого круга. Испанец Фернандо Вердаско (6) одержал волевую победу над американцем Эрнесто Эскобедо — 6:7 (6:8), 7:5, 6:2. Отметим, что во втором сете Эскобедо вёл со счётом 5:3 и имел двойной матчбол на подаче соперника, но упустил свои шансы, а затем проиграл 7 геймов подряд. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету Вердаско 8 эйсов и 5 двойных ошибок, Эскобедо подал навылет 5 раз и совершил 2 ошибки на подаче.

Пятый сеяный хорват Иво Карлович на старте соревнований уступил французу Кентену Алису (Q) — 6:7 (5:7), 6:7 (8:10). Встреча длилась 1 час 40 минут. Карлович выполнил 12 эйсов при 5 двойных ошибках, на счету Алиса 5 эйсов и 3 ошибки на подаче.

Также во второй круг вышли американец Бьорн Фрэтэнджело, француз Венсан Мийо и канадец Петер Полански.

Лос-Кабос 2017. 1-й круг
02 августа 2017 года, среда. 05:15 МСК
Фернандо
Вердаско
Эрнесто
Эскобедо
6:7 7:5 6:2
Лос-Кабос 2017. 1-й круг
02 августа 2017 года, среда. 03:10 МСК
Иво
Карлович
Кентен
Алис
6:7 6:7
Лос-Кабос 2017. 1-й круг
02 августа 2017 года, среда. 03:10 МСК
Тацума
Ито
Бьорн
Фрэтэнджело
4:6 4:6
Лос-Кабос 2017. 1-й круг
02 августа 2017 года, среда. 05:30 МСК
Блаж
Кавчич
Венсан
Мийо
Лос-Кабос 2017. 1-й круг
02 августа 2017 года, среда. 04:30 МСК
Ясутака
Утияма
Петер
Полански
5:7 6:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Иво Карлович Фернандо Вердаско
Новости. Теннис
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