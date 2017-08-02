Нисикори сразится с дель Потро за выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Японец Кей Нисикори (2) стал участником третьего круга турнира в Вашингтоне. Во втором раунде он обыграл американца Дональда Янга со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).

Поединок длился 2 часа 23 минуты. На счету Нисикори 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17. Янг подал навылет 3 раза и использовал 4 брейковых шанса из 7.

За выход в четвертьфинал Нисикори сразится с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро, который во втором круге обыграл словака Лукаша Лацко.

Вашингтон. Мужчины. Первый круг

Малек Жазири (Тунис) — Алессандро Бега (Италия, Q) — 7:5, 7:5.

Гидо Пелья (Аргентина)- Миша Зверев (Германия, 12) — 6:? (5:7), 7:6 (7:2), 6:3.



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