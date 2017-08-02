Мугуруса: сетка турнира в Стэнфорде небольшая, но соперницы очень сильные

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от соревнований в Стэнфорде. Во втором круге она сыграет с американкой Кейлой Дей.

«Когда я играю на центральном корте, то здесь всегда очень много зрителей. Это очень семейный турнир. Каждый раз, когда я приезжаю в Стэнфорд, здесь прекрасная погода. Это замечательный турнир для подготовки к следующим соревнованиям.

Победа на Уимблдоне — это нечто удивительное. Я выиграла ещё один турнир «Большого шлема», это придаёт мне уверенности и помогает сохранять концентрацию и мотивацию продолжать играть и быть сильной.

Тренировки на харде привычны для меня. Я много готовилась на жаре, чтобы адаптироваться к условиям. Турнир будет непростым, сетка не такая большая, но соперницы очень сильные. Я сосредоточена на предстоящей встрече», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.