Квитова: победа в Бирмингеме стала большим сюрпризом для меня

Чешка Петра Квитова оценила свою форму после возвращения в тур. Уроженка Биловца в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос — 2017», где уступила во втором круге. На Уимблдоне-2017 Квитова также дошла до второго круга, а перед этим выиграла турнир в Бирмингеме.

«Просто поразительно, что мне удалось восстановиться. Я и не знала, чего ожидать от себя после столь долгого перерыва. Я была удивлена тем, как всё сложилось. Я была готова сыграть уже на Уимблдоне, а до этого выступила на «Ролан Гаррос».

Победа в Бирмингеме стала большим сюрпризом для меня. Я прекрасно себя чувствовала на тех соревнованиях. К сожалению, не смогла этого показать на Уимблдоне, но, с другой стороны, возвращение и так получается прекрасным», — цитирует Квитову официальный сайт тура.