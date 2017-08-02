Ушёл из жизни победитель двух турниров ATP Гольмар

На 44-м году жизни от бокового амиотрофического склероза скончался победитель двух турниров ATP французский теннисист Жером Гольмар. Врачи диагностировали болезнь в 2014 году, и вскоре Гольмар основал фонд борьбы с этим заболеванием.

В апреле 1999 года он поднялся на рекордную для себя 22-ю строчку рейтинга ATP. В 1999 году Жером выиграл турнир в Дубае, в 2000-м — в Ченнае.

На Открытом чемпионате Австралии, США и Уимблдоне Гольмар доходил до третьего круга. За свою карьеру он заработал $ 2,2 млн призовых.