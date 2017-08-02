Вандевеге: жаль, что Томлянович пришлось сняться, но в целом я играла отлично

Американка Коко Вандевеге поделилась впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Стэнфорде. Её первая соперница — хорватка Айла Томлянович — отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 2:6. Во втором круге Коко сыграет со своей соотечественницей Николь Гиббз.

«Жаль, что моей сопернице пришлось сняться, но в целом я играла отлично и взяла первый сет. Я хочу прибавить в игре в своей любимой части сезона — летних хардовых турнирах.

Я встречалась с Гиббз здесь в прошлом году, но постараюсь сосредоточиться на своей игре и на том, что я могу делать хорошо. Именно так я собираюсь выигрывать матчи», — цитирует Вандевеге официальный сайт тура.