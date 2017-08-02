Сандгрен: попасть в основную сетку по рейтингу — это нечто новое для меня

Американец Теннис Сандгрен поделился впечатлениями после победы над японцем Го Соедой в первом круге турнира в Вашингтоне со счётом 7:6 (7:2), 6:3 и оценил своего следующего соперника — австралийца Ника Кирьоса.

«Ощущения очень приятные. Попасть в основную сетку по рейтингу — это нечто новое для меня. Конечно, здесь увеличенная сетка турнира, так что я чувствую, что у меня есть возможность постараться выиграть один-два матча. Сегодня я сыграл отлично. Я набрал хорошую форму и очень этому рад

Ранее с такими сильными соперниками, как Кирьос, я не встречался. Надеюсь, я смогу показать игру хорошего уровня. Надеюсь, будет весело», — цитирует Сандгрена официальный сайт тура.