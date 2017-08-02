11 эйсов помогли Фритцу победить Кукушкина на турнире в Лос-Кабосе

Американский теннисист Тейлор Фритц вышел во второй круг турнира в Лос-Кабосе, в трёх партиях обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. Тейлор 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лос-Кабосе Фритц поспорит с представителем Испании Альбертом Расом-Виньоласом (3).