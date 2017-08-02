Шарапова и Звонарёва вошли в заявочный список на квалификацию US Open

Обнародован заявочный список игроков, которые примут участие в квалификации четвёртого тура «Большого шлема» 2017 года — Открытого чемпионата США. В перечень вошли пятикратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мария Шарапова, вернувшаяся в тур после окончания дисквалификации за употребление мельдония, и бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва.

Также в списке значатся россиянки Анна Блинкова, Алла Кудрявцева, Софья Жук, Анна Калинская, Елизавета Куличкова, Полина Монова, Виктория Каменская, Вероника Кудерметова, Александра Панова, Ксения Лыкина.

US Open пройдёт с 28 августа по 10 сентября.