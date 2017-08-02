Тим: после долгого перерыва без игровой практики приходится нелегко

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Вашингтоне под первым номером, поделился впечатлениями после победы во втором круге над представителем Швейцарии Генри Лааксоненом со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге ATP Тим занимает седьмую строчку.

«Я отлично себя чувствовал на корте, хотя матч закончился довольно поздно. После долгого перерыва без игровой практики приходится нелегко, но я остался доволен своими действиями на корте. Здесь очень сильный по составу турнир», — приводит слова Тима Associated Press.