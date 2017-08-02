Оливо стал первым четвертьфиналистом турнира в Кицбюэле

Аргентинский теннисист Ренсо Оливо вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле, в двух партиях обыграв своего соотечественника Орасио Себальоса (8) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Ренсо 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Кицбюэле Оливо поспорит с победителем противостояния Пабло Куэвас (Уругвай, 1) — Себастьян Офнер (Австрия, WC).