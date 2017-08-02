Кольшрайбер обыграл Веселы во втором круге турнира в Кицбюэле

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле, в двух партиях обыграв представителя Чехии Иржи Веселы (7) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Филипп 7 раз подал навылет и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Кицбюэле Кольшрайбер поспорит с победителем противостояния Душан Лайович (Сербия) — Жиль Симон (Франция, 4). Турнир завершится 5 августа.