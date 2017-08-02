Хаас: возможно, матч со Штруффом стал для меня последним в карьере

Немец Томми Хаас рассказал, что в ближайшее время может завершить карьеру.

«Вполне возможно, что матч со Штруффом стал для меня последним в карьере. Я больше не показываю тот теннис, на который способен, и это очень разочаровывает. Моя работа заключается в том, чтобы выходить на корт и выигрывать матчи, но я чувствую, что у меня больше нет глобальных целей. Я бы хотел сыграть на US Open и турнире в Вене. Это было бы красивое завершение карьеры, но не знаю, что на это ответит моё тело», — приводит слова Хааса Tennis World.