175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лидер посева на турнире в Кицбюэле Куэвас проиграл 157-й ракетке мира Офнеру

2 августа 2017, среда. 19:23 Теннис

Первая ракетка турнира в Кицбюэле уругваец Пабло Куэвас во втором круге уступил местному обладателю «уайлд-кард» Себастьяну Офнеру со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила ровно 2 часа. 21-летний австриец, занимающий 157-е место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 1 брейк-пойнт из 6 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Пабло сделал 10 эйсов при 7 двойных.

В четвертьфинале Офнер встретится с аргентинцем Ренсо Оливо, ранее переигравшим своего соотечественника Орасио Себальоса.

Кицбюэль 2017. 2-й круг
02 августа 2017 года, среда. 15:20 МСК
Пабло
Куэвас
Себастьян
Офнер
3:6 6:2 6:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Пабло Куэвас
Новости. Теннис
2 августа 2017, среда
20:23 Федерер сыграет на турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале
19:23 Лидер посева на турнире в Кицбюэле Куэвас проиграл 157-й ракетке мира Офнеру
18:13 Вавринка не сыграет на турнирах серии «Мастерс-1000» в Монреале и Цинциннати
17:52 Хаас: возможно, матч со Штруффом стал для меня последним в карьере
16:05 Симон проиграл Лайовичу во втором круге турнира в Кицбюэле
15:47 Беллуччи победил Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле
14:55 Кольшрайбер обыграл Веселы во втором круге турнира в Кицбюэле
13:46 Оливо стал первым четвертьфиналистом турнира в Кицбюэле
12:47 Тим: после долгого перерыва без игровой практики приходится нелегко
11:35 Шарапова и Звонарёва вошли в заявочный список на квалификацию US Open
11:11 Андерсон: я был влюблён в Курникову
10:29 11 эйсов помогли Фритцу победить Кукушкина на турнире в Лос-Кабосе
10:25 Сандгрен: попасть в основную сетку по рейтингу — это нечто новое для меня
09:35 Беллис: думаю, я на правильном пути
09:33 Вандевеге: жаль, что Томлянович пришлось сняться, но в целом я играла отлично
09:29 Сок: сделать брейк на подаче Копила очень тяжело
09:21 Ушёл из жизни победитель двух турниров ATP Гольмар
09:18 Хаас: попрощаться с теннисом на своих условиях очень важно для меня
09:09 Беллис и Бондаренко вышли во второй круг турнира в Стэнфорде
09:08 Квитова: победа в Бирмингеме стала большим сюрпризом для меня
09:07 Мугуруса: сетка турнира в Стэнфорде небольшая, но соперницы очень сильные
08:54 Нисикори сразится с дель Потро за выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
08:03 Вердаско одолел Эскобедо, отыграв матчболы, Карлович уступил Алису в Лос-Кабосе
07:45 Дель Потро может сыграть с Нисикори в третьем круге в Вашингтоне
06:15 Тим вышел в третий круг в Вашингтоне
05:33 Турсунов пробился во второй круг турнира в Вашингтоне, где сыграет с Мюллером
00:36 Риске стала первой соперницей Павлюченковой на турнире в Стэнфорде
1 августа 2017, вторник
23:34 Павлюченкова и Савчук вышли в 1/4 финала турнира в Стэнфорде в паре
22:50 Макарова победила Лоб на старте турнира в Вашингтоне
22:38 Пуиг вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, где может сыграть с Макаровой
22:28 Халеп победила Стивенс на старте турнира в Вашингтоне
20:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Лоб на турнире в Вашингтоне
19:46 Санчес-Викарио: если бы каждый был похож на Надаля, Испания стала бы лучше
19:01 Джокович: поеду ли на полуфинал КД, зависит от того, когда родится моя дочь
18:49 Хаас не вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, проиграв Штруффу
17:51 Оливо вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, одолев Монтейро
16:16 Веселы победил Ханфмана и сыграет с Кольшрайбером на турнире в Кицбюэле
16:03 Кольшрайбер одолел Багниса в первом круге турнира в Кицбюэле
15:14 Себальос вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, отыграв четыре матчбола
14:32 19 эйсов не спасли Хасе от поражения в матче с Хиральдо в Кицбюэле
14:09 Суарес-Наварро рассталась с тренером Будо
14:04 Отец Весниной: Лена — пример универсала, у которых результаты позже приходят
13:32 Квитова: рада, что восстановилась и могу насладиться оставшейся частью сезона
12:35 Мугуруса: никакого танца с Федерером на чемпионском балу не было
11:43 Коккинакис: Тиафо на два года младше меня, но провёл гораздо больше матчей
Все новости RSS
Партнерский контент