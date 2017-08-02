Лидер посева на турнире в Кицбюэле Куэвас проиграл 157-й ракетке мира Офнеру

Первая ракетка турнира в Кицбюэле уругваец Пабло Куэвас во втором круге уступил местному обладателю «уайлд-кард» Себастьяну Офнеру со счётом 3:6, 6:2, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила ровно 2 часа. 21-летний австриец, занимающий 157-е место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 1 брейк-пойнт из 6 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Пабло сделал 10 эйсов при 7 двойных.

В четвертьфинале Офнер встретится с аргентинцем Ренсо Оливо, ранее переигравшим своего соотечественника Орасио Себальоса.