Федерер сыграет на турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер подтвердил, что примет участие в турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале, который пройдёт с 7 по 13 августа. 35-летний уроженец Базеля выступит в Монреале впервые с 2011 года.

«Счастлив вернуться в Монреаль, учитывая, что много лет у меня не было такой возможности. 2017 год складывается для меня удивительно и увлекательно, поэтому с нетерпением жду возвращения на корт», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.

Роджер является двукратным чемпионом канадского «Мастерса», но оба трофея завоевал в Торонто.