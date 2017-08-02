Россиянка Наталья Вихлянцева во втором круге турнира в Стэнфорде сыграет с хорваткой Аной Конюх (5). Поединок начнётся в 21:00 по московскому времени. Ранее соперницы провели между собой один матч, в котором сильнее оказалась 20-летняя уроженка Волгограда. На данный момент Наталья занимает 65-е место в рейтинге WТА, а её оппонентка является 20-й ракеткой мира.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Конюх в Стэнфорде.

Победительница этой встречи в четвертьфинале сыграет либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (1), либо с американкой Кейлой Дей.