Шарапова: доктор порекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить травму

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала решение об отказе от выхода на корт в матче второго круга турнира в Стэнфорде с украинкой Лесей Цуренко.

«К сожалению, я вынуждена сняться с матча второго круга. К концу матча против Брэйди я почувствовала боль в левой руке. После сканирования доктор порекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить травму.

Поддержка публики на моём первом матче была для меня особенной, и я была бы рада продолжить своё выступление, но должна принять такое решение в качестве профилактической меры", — приводит слова Шараповой официальный сайт WТА.