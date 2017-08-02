Павлюченкова и Савчук вышли в полуфинал турнира в Стэнфорде в паре

Россиянка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук в четвертьфинале турнира в Стэнфорде в парном разряде переиграли украинских сестёр Надежду и Людмилу Киченок со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. 26-летняя уроженка Самары на данный момент занимает 70-е место в парном рейтинге WТА, а её 29-летняя напарница по дуэту является 35-й ракеткой мира в паре.

За выход в финал Павлюченкова и Савчук поспорят либо с американками Кристи Ан и Николь Гиббз, либо с другим дуэтом из США Коко Вандевеге/Эбигейл Спирс (3).