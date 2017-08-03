Макарова победила Пуиг и может сыграть с Халеп на турнире в Вашингтоне

Россиянка Екатерина Макарова (7) вышла в третий круг турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет более $ 226 тыс. Во втором раунде она обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг — 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 18 минут. На счету Макаровой 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Пуиг подала навылет 2 раза, совершила 4 ошибки на подаче и использовала 1 брейк-пойнт. В четвертьфинале Макарова сразится с победительницей пары Симона Халеп (Румыния, 1) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия).

Также в третий круг вышла француженка Осеан Доден (5), которая добыла волевую победу над итальянкой Сарой Эррани.