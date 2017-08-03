А. Зверев, Раонич и Димитров вышли в третий круг в Вашингтоне, Монфис вылетел

Состоялись некоторые матчи второго круга турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает $ 1,75 млн. В третий круг, в частности, вышел немец Александр Зверев, который в трёх сетах обыграл австралийца Джордана Томпсона — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5). Поединок длился 2 часа 11 минут.

Также в 1/8 финала вышел канадец Милош Раонич (3). Во втором круге он переиграл француза Николя Маю — 7:6 (7:2), 7:6 (10:8). Эта встреча длилась 1 час 56 минут. За выход в четвертьфинал Раонич поспорит с киприотом Маркосом Багдатисом, обыгравшим во втором раунде американца Райана Харрисона — 6:4, 6:1. Болгарин Григор Димитров (4) во втором круге за 2 часа и 21 минуту вырвал победу у британца Кайла Эдмунд — 7:5, 4:6, 6:3. Следующим соперником Димитрова будет победитель пары Стив Джонсон (США, 14) — Даниил Медведев (Россия).

А вот француз Гаэль Монфис (6) на стадии второго круга уступил теннисисту из квалификации, индусу Юки Бхамбри, со счётом 3:6, 6:4, 5:7.

Также участниками третьего круга стали американцы Джаред Дональдсон и Томми Пол (WC) и представитель ЮАР Кевин Андерсон (15).