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А. Зверев, Раонич и Димитров вышли в третий круг в Вашингтоне, Монфис вылетел

3 августа 2017, четверг. 05:51 Теннис

Состоялись некоторые матчи второго круга турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает $ 1,75 млн. В третий круг, в частности, вышел немец Александр Зверев, который в трёх сетах обыграл австралийца Джордана Томпсона — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5). Поединок длился 2 часа 11 минут.

Также в 1/8 финала вышел канадец Милош Раонич (3). Во втором круге он переиграл француза Николя Маю — 7:6 (7:2), 7:6 (10:8). Эта встреча длилась 1 час 56 минут. За выход в четвертьфинал Раонич поспорит с киприотом Маркосом Багдатисом, обыгравшим во втором раунде американца Райана Харрисона — 6:4, 6:1. Болгарин Григор Димитров (4) во втором круге за 2 часа и 21 минуту вырвал победу у британца Кайла Эдмунд — 7:5, 4:6, 6:3. Следующим соперником Димитрова будет победитель пары Стив Джонсон (США, 14) — Даниил Медведев (Россия).

А вот француз Гаэль Монфис (6) на стадии второго круга уступил теннисисту из квалификации, индусу Юки Бхамбри, со счётом 3:6, 6:4, 5:7.

Также участниками третьего круга стали американцы Джаред Дональдсон и Томми Пол (WC) и представитель ЮАР Кевин Андерсон (15).

Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
03 августа 2017 года, четверг. 01:10 МСК
Александр
Зверев
Джордан
Томпсон
4:6 6:3 7:6
Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
02 августа 2017 года, среда. 23:10 МСК
Милош
Раонич
Николя
Маю
7:6 7:6
Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
03 августа 2017 года, четверг. 00:30 МСК
Маркос
Багдатис
Райан
Харрисон
6:4 6:1
Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
03 августа 2017 года, четверг. 02:00 МСК
Кайл
Эдмунд
Григор
Димитров
5:7 6:4 3:6
Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
03 августа 2017 года, четверг. 02:00 МСК
Юки
Бхамбри
Гаэль
Монфис
Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
02 августа 2017 года, среда. 23:30 МСК
Марк
Полманс
Джаред
Доналдсон
2:6 3:6
Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
03 августа 2017 года, четверг. 00:05 МСК
Люка
Пуи
Томми
Пол
6:7 3:6
Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
03 августа 2017 года, четверг. 02:00 МСК
Малек
Жазири
Кевин
Андерсон
4:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Гаэль Монфис Григор Димитров Кевин Андерсон Маркос Багдатис Милош Раонич Николя Маю Райан Харрисон
Новости. Теннис
3 августа 2017, четверг
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