Мугуруса и Кис — в четвертьфинале турнира в Стэнфорде

Испанка Гарбинье Мугуруса (1) вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде. В матче второго круга она разгромила местную теннисистку Кейлу Дей — 6:2, 6:0.

Поединок продолжался 58 минут. На счету Мугурусы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Дей 2 раза ошиблась на подаче и упустила единственный брейк-пойнт. За выход в полуфинал Мугуруса сразится с хорваткой Аной Конюх (5).

Ещё одной участницей 1/4 финала стала американка Мэдисон Кис (3), которая одержала волевую победу над своей соотечественницей Кэролайн Доулхайд (Q) — 3:6, 6:2, 6:3. Эта встреча длилась 1 час 35 минут. Следующей соперницей Кис будет украинка Леся Цуренко (7).